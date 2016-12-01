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Эркулес - Барселона

01.12.2016, Четверг, 00:00 мск Аликанте, стадион Хосе Рико Перес Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Эркулес - Барселона
Испания. Примера (2010/2011)
21 тур
29 января, суббота 22:00 Эркулес 0:3 Барселона
2 тур
11 сентября, суббота 20:00 Барселона 0:2 Эркулес
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