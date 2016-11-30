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Расписание матчей
Испания. Кубок
Гранада - Осасуна
Гранада - Осасуна: обзор матча 30 ноября 2016
Гранада
30.11.2016, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гранада - Осасуна
90'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Ф. Тьенса Нуньес
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Д. Тораль
82'
76'
Замена
М. Олавиде
️️️️
Ф. Мерида
68'
Замена
Хайме
️️️️
Э. Ривьер
Замена
А. Перейра
️️️️
О. Атцили
63'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЛП
10
Хави Маркес
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
21
Джон Тораль
ПП
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЛП
20
Иманол Гарсия
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Гранада
25
Иван Келава
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Осасуна
30
Тано Боннин
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
36
Антонио Отегуи
ЦП
35
Мигель Олавиде
ЦП
9
Хайме
ЦП
21
Хави Аламо
ЦФ
2-5-3
13
Очоа
27
Силва
18
Ломбан
77
Атцили
10
Хави Маркес
7
Ангбан
27
Табану
21
Тораль
9
Понсе
19
Буэно
7
Куэнка
4-3-2
0
Фернандес
6
Тьенса Нуньес
5
Гарсия
34
Бунюэль
29
Фуэнтес
20
Гарсия
8
Мерида
10
Де лас Куэвас
97
Ривьер
11
Леон
21
Тораль
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
21
Тораль
77
Атцили
8
Перейра
8
Перейра
77
Атцили
6
Тьенса Нуньес
15
Гарсия
15
Гарсия
6
Тьенса Нуньес
8
Мерида
35
Олавиде
35
Олавиде
8
Мерида
97
Ривьер
9
Хайме
9
Хайме
97
Ривьер
Остались в запасе
Гранада
Осасуна
25
Иван Келава
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
30
Тано Боннин
ЦЗ
36
Антонио Отегуи
ЦП
21
Хави Аламо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
30
Тано Боннин
ЦЗ
36
Антонио Отегуи
ЦП
21
Хави Аламо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Гранада - Осасуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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