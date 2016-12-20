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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал Сосьедад - Вальядолид
Реал Сосьедад - Вальядолид: обзор матча 20 декабря 2016
Реал Сосьедад
20.12.2016, вторник, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Вальядолид
12'
Хуанми
44'
М. Гонсалес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал Сосьедад - Вальядолид
Замена
Д. Конча
️️️️
М. Оярсабаль
88'
Замена
С. Каналес
️️️️
Хуанми
67'
44'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
Хуанми
12'
Начало матча
Статистика матча Реал Сосьедад - Вальядолид
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
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