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Расписание матчей
Германия. Кубок
Гамбург - Кельн
Гамбург - Кельн: обзор матча 07 февраля 2017
Гамбург
07.02.2017, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Кельн
5'
Д. Юнг
75'
Б. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гамбург - Кельн
Желтая карточка
Д. Дикмайер
90'
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Д. Юнг
81'
79'
Замена
М. Йойич
️️️️
Ю. Осако
Замена
Д. Дикмайер
️️️️
Л. Вальдшмидт
77'
ГОЛ! 2:0!
Б. Вуд
75'
Замена
М. Озтрзолек
️️️️
Уолес
65'
58'
Желтая карточка
К. Рауш
54'
Замена
М. Хегер
️️️️
С. Озкан
54'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Й. Хектор
Желтая карточка
Ф. Костич
53'
ГОЛ! 1:0!
Д. Юнг
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
14
Аарон Хант
АП
15
Уолес
ПП
17
Бобби Вуд
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
10
Юя Осако
АП
5
Салих Озкан
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Гамбург
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Марсель Хартель
АП
4-2-2-2
15
Адлер
3
Дуглас Сантос
2
Сакаи
5
Джуру
3
Маврай
21
Юнг
15
Уолес
18
Костич
14
Хант
7
Вальдшмидт
17
Вуд
4-2-1-3
18
Кесслер
3
Хайнц
4
Соренсен
16
Ольковски
14
Хектор
5
Озкан
34
Рауш
10
Осако
27
Модест
6
Цоллер
9
Руднев
15
Уолес
22
Озтрзолек
22
Озтрзолек
15
Уолес
7
Вальдшмидт
2
Дикмайер
2
Дикмайер
7
Вальдшмидт
21
Юнг
14
Пападопулос
14
Пападопулос
21
Юнг
14
Хектор
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
14
Хектор
5
Озкан
6
Хегер
6
Хегер
5
Озкан
10
Осако
18
Йойич
18
Йойич
10
Осако
Остались в запасе
Гамбург
Кельн
16
Василие Яньичич
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
10
Марсель Хартель
АП
28
Свен Мюллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
16
Василие Яньичич
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Остались в запасе
10
Марсель Хартель
АП
28
Свен Мюллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Гамбург - Кельн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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