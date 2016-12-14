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Монако - Ренн

14.12.2016, Среда, 23:05 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Кубок лиги, 1/8 финала Монако - Ренн
Франция. Лига 1 (2016/2017)
5 тур
17 сентября, суббота 18:00 Монако 3:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 22:00 Ренн 1:1 Монако
9 тур
4 октября, воскресенье 15:00 Монако 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2014/2015)
33 тур
18 апреля, суббота 21:00 Монако 1:1 Ренн
15 тур
29 ноября, суббота 22:00 Ренн 2:0 Монако
Франция. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
11 февраля, среда 21:00 Монако 3:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2013/2014)
33 тур
12 апреля, суббота 22:00 Ренн 0:1 Монако
15 тур
30 ноября, суббота 20:00 Монако 2:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2010/2011)
32 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Монако 1:0 Ренн
16 тур
4 декабря, суббота 21:00 Ренн 1:0 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
27 тур
6 марта, суббота 21:00 Ренн 1:0 Монако
11 тур
16 декабря, среда 21:00 Монако 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2008/2009)
32 тур
18 апреля, суббота 21:00 Монако 3:1 Ренн
14 тур
16 ноября, воскресенье 19:00 Ренн 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2007/2008)
31 тур
31 марта, понедельник 21:00 Монако 1:2 Ренн
13 тур
3 ноября, суббота 22:00 Ренн 0:1 Монако
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