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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кадис - Эльче
Кадис - Эльче: обзор матча 04 июня 2017
Кадис
04.06.2017, воскресенье, 21:00
Испания. Сегунда, 41 тур
2 : 1
Завершен
Эльче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Эльче
Желтая карточка
Х. Мари
56'
Желтая карточка
А. Акетче
51'
Начало матча
Статистика матча Кадис - Эльче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
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0 : 1
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24.10.2026
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0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
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