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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Хетафе
Вальядолид - Хетафе: обзор матча 27 мая 2017
Вальядолид
27.05.2017, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 40 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Хетафе
Замена
Д. Дразич
️️️️
К. Эспиноса
85'
Желтая карточка
К. Эспиноса
76'
75'
Замена
С. Щепович
️️️️
Ф. Портильо
Начало матча
Статистика матча Вальядолид - Хетафе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
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Испания. Сегунда, 12 тур
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4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
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Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
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2 : 0
08.11.2026
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Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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