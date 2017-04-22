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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кадис - Леванте
Кадис - Леванте: обзор матча 22 апреля 2017
Кадис
22.04.2017, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 35 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
39'
Р. Марти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Леванте
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Марти
Начало матча
Статистика матча Кадис - Леванте
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
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Леванте
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