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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Альмерия
Леванте - Альмерия: обзор матча 19 марта 2017
Леванте
19.03.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Сегунда, 30 тур
1 : 0
Завершен
Альмерия
38'
Р. Марти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Альмерия
Замена
П. Монтанье
️️️️
Х. Луис Моралес
78'
Замена
Верса
️️️️
В. Касадесус
71'
Желтая карточка
Ж. Лерма
55'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Марти
38'
37'
Желтая карточка
Нано
Начало матча
Статистика матча Леванте - Альмерия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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