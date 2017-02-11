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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Хетафе - Кадис
Хетафе - Кадис: обзор матча 11 февраля 2017
Хетафе
11.02.2017, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 25 тур
3 : 2
Завершен
Кадис
10'
Х. Молина
32'
Э. Буэндия
90'
Х. Молина (П)
24'
Х. Санкаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Кадис
Желтая карточка
Х. Молина
90'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Х. Молина
90'
81'
Желтая карточка
Х. Санкаре
Желтая карточка
Ф. Портильо
80'
ГОЛ! 2:1!
Э. Буэндия
32'
24'
ГОЛ! 1:1!
Х. Санкаре
ГОЛ! 1:0!
Х. Молина
10'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Хетафе - Кадис
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
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Реал Сосьедад Б
- : -
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Кадис
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Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
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