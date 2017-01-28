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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Райо Вальекано
Вальядолид - Райо Вальекано: обзор матча 28 января 2017
Вальядолид
28.01.2017, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 23 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
3'
Манушу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Райо Вальекано
73'
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Мику
45'
Желтая карточка
Манушу
25'
Желтая карточка
П. Газзанига
3'
ГОЛ! 0:1!
Манушу
Начало матча
Статистика матча Вальядолид - Райо Вальекано
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
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Вальядолид
Райо Вальекано
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