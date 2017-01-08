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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Кадис
Эльче - Кадис: обзор матча 08 января 2017
Эльче
08.01.2017, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 20 тур
2 : 3
Завершен
Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Кадис
72'
Желтая карточка
Э. Исрафилов
Вторая желтая
Робер
24'
Желтая карточка
Робер
3'
Начало матча
Статистика матча Эльче - Кадис
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
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Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
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