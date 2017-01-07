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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кордоба - Райо Вальекано
Кордоба - Райо Вальекано: обзор матча 07 января 2017
Кордоба
07.01.2017, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 20 тур
0 : 0
Завершен
Райо Вальекано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Райо Вальекано
90'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
73'
Замена
Мику
️️️️
П. Эберт
48'
Желтая карточка
П. Эберт
5'
Желтая карточка
Р. Рац
Начало матча
Статистика матча Кордоба - Райо Вальекано
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
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Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
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Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
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3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
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2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
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Испания. Примера, 13 тур
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21.11.2026
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1 : 0
08.11.2026
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31.10.2026
Сельта
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0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
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