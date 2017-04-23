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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Бирмингем Сити
Астон Вилла - Бирмингем Сити: обзор матча 23 апреля 2017
Астон Вилла
23.04.2017, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
68'
Г. Агбонлахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Бирмингем Сити
90'
+3
Желтая карточка
П. Робинсон
89'
Замена
Ш. Кейта
️️️️
М. Кифтенбельд
85'
Замена
Г. Стюарт
️️️️
Ж. Магома
Замена
К. Хурихейн
️️️️
С. Хоган
83'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
А. Адома
76'
ГОЛ! 1:0!
Г. Агбонлахор
68'
62'
Желтая карточка
Р. Шоттон
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
62'
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Д. Грилиш
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
10
Леандро Бакуна
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
37
Альберт Адома
РФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
АП
8
Майкел Кифтенбельд
ПП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
33
Шейк Кейта
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
4-3-1-2
26
Джонстон
3
Тэйлор
17
Бэйкер
21
Хаттон
17
Честер
10
Бакуна
15
Йединак
23
Лэнсбери
10
Грилиш
25
Хоган
37
Адома
3-4-1-2
29
Кушчак
17
Гроундс
5
Шоттон
4
Робинсон
8
Кифтенбельд
34
Адамс
19
Магома
8
Гарднер
16
Дэвис
10
Нсуе
10
Юткевич
37
Адома
20
Гарднер
20
Гарднер
37
Адома
25
Хоган
14
Хурихейн
14
Хурихейн
25
Хоган
10
Грилиш
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
10
Грилиш
8
Кифтенбельд
33
Кейта
33
Кейта
8
Кифтенбельд
19
Магома
21
Стюарт
21
Стюарт
19
Магома
Остались в запасе
Астон Вилла
Бирмингем Сити
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
5
Крыстиан Белик
ОП
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
Остались в запасе
5
Крыстиан Белик
ОП
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Астон Вилла - Бирмингем Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Вилла Парк
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