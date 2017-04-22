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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Рединг
Ноттингем Форест - Рединг: обзор матча 22 апреля 2017
Ноттингем Форест
22.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
3 : 2
Завершен
Рединг
31'
Б. Ассомбалонга
47'
Б. Ассомбалонга
54'
М. Карайол
58'
Я. Керморган
74'
Я. Керморган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Рединг
Желтая карточка
Д. Уорд
90'
+2
84'
Замена
Ж. Мендес
️️️️
Д. Свифт
83'
Желтая карточка
К. Гантер
Замена
М. Кэш
️️️️
М. Карайол
81'
Замена
Д. Пинильос
️️️️
Д. Фокс
77'
74'
ГОЛ! 3:2!
Я. Керморган
Замена
Д. Уорд
️️️️
Б. Бреретон
72'
58'
ГОЛ! 3:1!
Я. Керморган
Пас отдал
Д. Обита
ГОЛ! 3:0!
М. Карайол
Пас отдал
Д. Фокс
54'
52'
Замена
Р. Беренс
️️️️
А. Попа
52'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. Уильямс
ГОЛ! 2:0!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Б. Осборн
47'
ГОЛ! 1:0!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Б. Бреретон
31'
29'
Желтая карточка
Т. Блэкетт
Желтая карточка
Д. Воган
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
8
Дэвид Воган
ОП
8
Крис Коэн
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Марк Уорбертон
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЛП
8
Джон Свифт
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
77
Адриан Попа
ПП
29
Янн Керморган
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Смит
28
Мансьенн
13
Фокс
2
Личай
6
Уорролл
8
Воган
23
Осборн
8
Коэн
22
Бреретон
29
Карайол
27
Ассомбалонга
3-5-2
26
Аль-Хабси
26
Мур
6
Блэкетт
2
Гантер
77
Попа
8
Свифт
4
Келли
19
Уильямс
21
Обита
11
Граббан
29
Керморган
13
Фокс
15
Пинильос
15
Пинильос
13
Фокс
29
Карайол
2
Кэш
2
Кэш
29
Карайол
22
Бреретон
16
Уорд
16
Уорд
22
Бреретон
77
Попа
7
Беренс
7
Беренс
77
Попа
19
Уильямс
4
Эванс
4
Эванс
19
Уильямс
8
Свифт
12
Мендес
12
Мендес
8
Свифт
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Рединг
25
Димитар Евтимов
ВР
36
Аарон Тшибола
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Главный тренер
Марк Уорбертон
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
36
Аарон Тшибола
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Остались в запасе
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
Главный тренер
Марк Уорбертон
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Ноттингем Форест - Рединг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Сити Граунд
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