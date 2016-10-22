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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Лидс
Вулверхэмптон - Лидс: обзор матча 22 октября 2016
Вулверхэмптон
22.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 1
Завершен
Лидс
70'
К. Руф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Лидс
90'
+5
Желтая карточка
А. Моуатт
90'
+2
Замена
С. Дукара
️️️️
К. Вуд
88'
Замена
Л. Купер
️️️️
Х. Сако
86'
Замена
А. Моуатт
️️️️
Р. Виейра
78'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
Замена
О. Джон
️️️️
Ж. Тейшейра
76'
Замена
К. Коди
️️️️
М. Доэрти
76'
70'
ГОЛ! 0:1!
К. Руф
Пас отдал
Х. Сако
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Н. Дико
62'
Желтая карточка
Д. Эдвардс
45'
+5
Желтая карточка
М. Доэрти
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
1
Силвио Прото
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
18
Жоао Тейшейра
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
11
Элдер Кошта
ПП
12
Нуха Дико
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
32
Юнан О'Кейн
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
9
Хади Сако
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4-3-2
1
Икеме
30
Хаус
23
Батт
2
Доэрти
29
Сайсс
18
Тейшейра
16
Эдвардс
11
Кошта
10
Бедварссон
12
Дико
4-2-2-2
31
Грин
18
Тэйлор
5
Бартли
18
Янссон
12
Эйлинг
27
Филлипс
32
О'Кейн
9
Сако
14
Виейра
9
Вуд
7
Руф
2
Доэрти
15
Коди
15
Коди
2
Доэрти
12
Дико
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
12
Дико
18
Тейшейра
15
Джон
15
Джон
18
Тейшейра
9
Сако
6
Купер
6
Купер
9
Сако
14
Виейра
20
Моуатт
20
Моуатт
14
Виейра
9
Вуд
15
Дукара
15
Дукара
9
Вуд
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Мэтт Гримес
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Мэтт Гримес
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Вулверхэмптон - Лидс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Мулинекс
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