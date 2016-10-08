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Габон - Марокко

08.10.2016, Суббота, 18:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур Габон - Марокко
Товарищеские матчи. Сборные 2014

5 марта, среда 23:00 Марокко 1:1 Габон
Кубок Африканских Наций 2012, группа C
Групповой раунд, 2 тур
27 января, пятница 23:00 Габон 3:2 Марокко
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Марокко 6 3 3 0 11:0 +11 12
2. Кот-д'Ивуар 6 2 2 2 7:5 +2 8
3. Габон 6 1 3 2 2:7 -5 6
4. Мали 6 0 4 2 1:9 -8 4
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