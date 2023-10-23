В Габонской федерации футбола назвали условия проведения матча с Россией

Руководитель отдела СМИ, коммуникаций и маркетинга Габонской федерации футбола Франсель-Бижу Бутамба Муяби оценил вероятность проведения товарищеской игры со сборной России.

«Товарищеский матч между сборными Габона и России в будущем возможен, но окончательное решение остается за Министерством спорта, исполнительным комитетом Федерации футбола Габона и тренером национальной команды. Для организации товарищеской встречи наших сборных нам нужно письмо от российской стороны с подробностями и деталями организации данного мероприятия», – сказал Муяби.