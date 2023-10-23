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    • В Габонской федерации футбола назвали условия проведения матча с Россией

    В Габонской федерации футбола назвали условия проведения матча с Россией

    Руководитель отдела СМИ, коммуникаций и маркетинга Габонской федерации футбола Франсель-Бижу Бутамба Муяби оценил вероятность проведения товарищеской игры со сборной России.

    «Товарищеский матч между сборными Габона и России в будущем возможен, но окончательное решение остается за Министерством спорта, исполнительным комитетом Федерации футбола Габона и тренером национальной команды. Для организации товарищеской встречи наших сборных нам нужно письмо от российской стороны с подробностями и деталями организации данного мероприятия», – сказал Муяби.

    • В октябре сборная России провела два товарищеских матча: в Москве против команды Камеруна (1:0) и в Турции против команды Кении (2:2).
    • Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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    Источник: Sport24

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