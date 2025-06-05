6 июня на стадионе «Complexe Sportif de Fès» в Фесе состоится североафриканское дерби между сборными Марокко и Туниса. Обе команды подходят к товарищескому матчу в превосходной форме, но именно хозяева демонстрируют более яркую и стабильную игру. Встреча обещает быть напряжeнной, насыщенной борьбой в центре поля и интересной с точки зрения тактических решений.

Марокко

Сборная Марокко – одна из самых мощных команд континента на текущий момент. Подопечные Валида Реграги выиграли 10 последних матчей, в том числе квалификационные игры ЧМ и матчи Кубка Африки. Впечатляют атакующие показатели: 20 голов в последних 5 матчах, в том числе разгромы Лесото (7:0) и Габона (5:1). Команда забивает в среднем 4 мяча за игру, при этом оборона остаeтся почти безупречной – лишь 2 пропущенных мяча за те же 5 встреч.

Марокко отличается глубиной состава и качественной ротацией. Команда прекрасно чувствует себя на родной земле, обладает высокой скоростью флангов и умело использует индивидуальное мастерство лидеров атаки.

Тунис

Сборная Туниса также набрала форму. Три победы подряд, в том числе над Буркина-Фасо (2:0) и Малави (2:0), говорят о серьeзной подготовке. Команда не пропускает в пяти последних матчах, а в атаке действует прагматично и точно – 8 голов в пяти играх, в среднем 1.6 за матч. При этом соперники у Туниса были уровнем ниже, чем у Марокко.

Сильной стороной команды остаeтся оборона. Тунис грамотно выстраивает блоки, редко позволяет создавать моменты у своих ворот и активно использует стандарты. Но против высокоинтенсивного футбола Марокко может проявиться нехватка индивидуального класса в защите.

Факты о командах

Марокко

Побеждает в 10 последних матчах

Забивает в 10 матчах подряд

В последних 5 матчах: 20 голов забито, 2 пропущено

В среднем: 4.00 забитых и 0.40 пропущенных за матч

Тунис

Побеждает в 3 последних матчах

Не пропускает в 5 матчах подряд

В последних 5 матчах: 8 голов забито, 3 пропущено

В среднем: 1.60 забитых и 0.60 пропущенных за матч

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 3 Забитых мячей 2 1.5 В среднем за матч 1 2:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Товарищеские матчи. Сборные, Марокко 2 : 0 Тунис Кубок Африканских Наций, 1 тур Марокко 1 : 2 Тунис

Прогноз на матч «Марокко» – «Тунис»

Обе команды находятся в хорошей форме, но Марокко выглядит более убедительно по всем ключевым параметрам. Высокая результативность, слаженная игра в атаке и надeжная оборона делают хозяев фаворитом. У Туниса есть дисциплина и грамотная защита, но соперники такого уровня, как Марокко, могут оказаться для них слишком мощными. Несмотря на прагматичный стиль гостей, скорее всего, один или два мяча всe же окажутся в их воротах. В то же время Тунис вполне способен ответить хотя бы раз.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Марокко

Рекомендованные ставки: