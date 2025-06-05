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Прогноз на точный счет матча Марокко – Тунис: Товарищеские матчи, 6 июня 2025

05 июня 2025 11:44
Марокко - Тунис
06 июн. 2025, пятница 23:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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7.50
Точный счёт 2:1 в пользу Марокко
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6 июня на стадионе «Complexe Sportif de Fès» в Фесе состоится североафриканское дерби между сборными Марокко и Туниса. Обе команды подходят к товарищескому матчу в превосходной форме, но именно хозяева демонстрируют более яркую и стабильную игру. Встреча обещает быть напряжeнной, насыщенной борьбой в центре поля и интересной с точки зрения тактических решений.

Марокко

Сборная Марокко – одна из самых мощных команд континента на текущий момент. Подопечные Валида Реграги выиграли 10 последних матчей, в том числе квалификационные игры ЧМ и матчи Кубка Африки. Впечатляют атакующие показатели: 20 голов в последних 5 матчах, в том числе разгромы Лесото (7:0) и Габона (5:1). Команда забивает в среднем 4 мяча за игру, при этом оборона остаeтся почти безупречной – лишь 2 пропущенных мяча за те же 5 встреч.

Марокко отличается глубиной состава и качественной ротацией. Команда прекрасно чувствует себя на родной земле, обладает высокой скоростью флангов и умело использует индивидуальное мастерство лидеров атаки.

Тунис

Сборная Туниса также набрала форму. Три победы подряд, в том числе над Буркина-Фасо (2:0) и Малави (2:0), говорят о серьeзной подготовке. Команда не пропускает в пяти последних матчах, а в атаке действует прагматично и точно – 8 голов в пяти играх, в среднем 1.6 за матч. При этом соперники у Туниса были уровнем ниже, чем у Марокко.

Сильной стороной команды остаeтся оборона. Тунис грамотно выстраивает блоки, редко позволяет создавать моменты у своих ворот и активно использует стандарты. Но против высокоинтенсивного футбола Марокко может проявиться нехватка индивидуального класса в защите.

Факты о командах

Марокко

  • Побеждает в 10 последних матчах
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 20 голов забито, 2 пропущено
  • В среднем: 4.00 забитых и 0.40 пропущенных за матч

Тунис

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Не пропускает в 5 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 8 голов забито, 3 пропущено
  • В среднем: 1.60 забитых и 0.60 пропущенных за матч

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
3
Забитых мячей
2
1.5
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Товарищеские матчи. Сборные,
Марокко
2 : 0
06.06.2025
Тунис
Кубок Африканских Наций, 1 тур
Марокко
1 : 2
23.01.2012
Тунис

Прогноз на матч «Марокко» – «Тунис»

Обе команды находятся в хорошей форме, но Марокко выглядит более убедительно по всем ключевым параметрам. Высокая результативность, слаженная игра в атаке и надeжная оборона делают хозяев фаворитом. У Туниса есть дисциплина и грамотная защита, но соперники такого уровня, как Марокко, могут оказаться для них слишком мощными. Несмотря на прагматичный стиль гостей, скорее всего, один или два мяча всe же окажутся в их воротах. В то же время Тунис вполне способен ответить хотя бы раз.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Марокко

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Марокко – коэффициент 7.50
  • Победа Марокко – коэффициент 2.15
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал Марокко больше 1.5 – коэффициент 2.00

7.50
Точный счёт 2:1 в пользу Марокко
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Автор: Мещеряков Денис
Товарищеские матчи. Сборные Тунис Марокко
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