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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Эльче
Алькоркон - Эльче: обзор матча 01 октября 2016
Алькоркон
01.10.2016, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 8 тур
1 : 0
Завершен
Эльче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алькоркон - Эльче
67'
Желтая карточка
Робер
Начало матча
Статистика матча Алькоркон - Эльче
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
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