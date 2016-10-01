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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Дерби Каунти
Рединг - Дерби Каунти: обзор матча 01 октября 2016
Рединг
01.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 1
Завершен
Дерби Каунти
90'
Д. Эванс
62'
М. Выдра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Дерби Каунти
90'
Желтая карточка
Д. Баттерфилд
90'
Желтая карточка
Т. Инс
ГОЛ! 1:1!
Д. Эванс
Пас отдал
К. Хэрриот
90'
85'
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
М. Выдра
82'
Замена
Д. Расселл
️️️️
У. Хьюз
Замена
Ж. Мендес
️️️️
К. Гантер
81'
77'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
М. Ольссон
65'
Желтая карточка
У. Хьюз
Замена
К. Хэрриот
️️️️
Г. МакКлири
63'
62'
ГОЛ! 0:1!
М. Выдра
Желтая карточка
К. Гантер
61'
Желтая карточка
Г. МакКлири
60'
44'
Желтая карточка
Б. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ПП
29
Янн Керморган
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
29
Маркус Ольссон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
21
Икечи Анья
ЛФ
11
Матей Выдра
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
28
Данзел Гравенберх
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
4
Лайам Келли
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
3-5-2
26
Аль-Хабси
26
Мур
5
МакШейн
2
Гантер
8
Свифт
4
Эванс
7
Беренс
21
Обита
19
Уильямс
12
МакКлири
29
Керморган
3-4-3
33
Карсон
29
Кристи
36
Кио
15
Пирс
19
Баттерфилд
19
Хьюз
4
Джонсон
29
Ольссон
10
Инс
11
Выдра
21
Анья
12
МакКлири
11
Хэрриот
11
Хэрриот
12
МакКлири
2
Гантер
12
Мендес
12
Мендес
2
Гантер
29
Ольссон
22
Бэйрд
22
Бэйрд
29
Ольссон
19
Хьюз
77
Расселл
77
Расселл
19
Хьюз
11
Выдра
9
Блекмэн
9
Блекмэн
11
Выдра
Остались в запасе
Рединг
Дерби Каунти
28
Данзел Гравенберх
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
1
Джонатан Митчелл
ВР
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
28
Данзел Гравенберх
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Рединг - Дерби Каунти
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Мадейски
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