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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Ницца
Зальцбург - Ницца: обзор матча 20 октября 2016
Зальцбург
20.10.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа I, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
13'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Ницца
90'
+4
Желтая карточка
В. Эйссерик
Желтая карточка
К. Лаймер
88'
Желтая карточка
Х. Хванг
85'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Ф. Гульбрандсен
83'
Замена
М. Даббур
️️️️
Х. Сориано
83'
Замена
Т. Минамино
️️️️
В. Лазаро
80'
76'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Дальберт
74'
Замена
В. Сиприен
️️️️
В. Косьелло
73'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
М. Бодмер
71'
Желтая карточка
Дальберт
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
90
Марк Жатковски
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
24
Матье Бодмер
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
7
Такуми Минамино
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
2
Арно Суке
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
3-2-3-2
33
Вальке
28
Миранда
14
Уисдом
20
Бургос
17
Ульмер
22
Ляйнер
90
Жатковски
27
Лаймер
5
Радошевич
19
Сориано
8
Гульбрандсен
3-2-4-1
30
Кардиналь
4
Данте
44
Байссе
5
Сарр
21
Перейра
29
Дальберт
9
Эйссерик
26
Косьелло
6
Вальтер
24
Бодмер
14
Плеа
19
Лазаро
7
Минамино
7
Минамино
19
Лазаро
19
Сориано
9
Даббур
9
Даббур
19
Сориано
8
Гульбрандсен
7
Хванг
7
Хванг
8
Гульбрандсен
29
Дальберт
20
Бельханда
20
Бельханда
29
Дальберт
24
Бодмер
14
Сери
14
Сери
24
Бодмер
26
Косьелло
25
Сиприен
25
Сиприен
26
Косьелло
Остались в запасе
Зальцбург
Ницца
23
Чикан Станкович
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
2
Арно Суке
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Зальцбург - Ницца
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Ред Булл Арена
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