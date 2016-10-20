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Судьи
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано (Бадахос)

Майнц - Андерлехт

20.10.2016, Четверг, 22:05 мск Майнц, стадион Кофэйс-Арена Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 Лига Европы, 3 тур Майнц - Андерлехт
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Этьен 6 3 3 0 8:5 +3 12
2. Андерлехт 6 3 2 1 16:8 +8 11
3. Майнц 6 2 3 1 8:10 -2 9
4. Габала 6 0 0 6 5:14 -9 0
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