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Главный судья:
Клейтон Пизани
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АЗ Алкмаар - Дандолк

15.09.2016, Четверг, 20:00 мск Алкмаар, стадион АФАС Штадион Лига Европы, 1 тур АЗ Алкмаар - Дандолк
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 6 5 0 1 17:8 +9 15
2. Алкмаар 6 2 2 2 6:10 -4 8
3. Маккаби ТА 6 2 1 3 7:9 -2 7
4. Дандолк 6 1 1 4 5:8 -3 4
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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 16 сентября 2016, 03:29

    Хороший счет

    0
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    Рейтинг: +1549

    ШарКий вояж в ТуЛузу 16 сентября 2016, 00:34

    Красавцы - 2/2

    0
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    Рейтинг: +21

    Lokoboy1000 15 сентября 2016, 21:47

    Твари, просто твари

    -1
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    Рейтинг: +21

    Lokoboy1000 15 сентября 2016, 20:56

    ЖИ ЕСТЬ АЗ

    -1
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