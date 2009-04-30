Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Краснодар
Анжи - Краснодар: обзор матча 30 апреля 2009
Анжи
30.04.2009, четверг, 17:00
Россия. Первый дивизион, 7 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
59'
Э. Саджая
24'
М. Деменко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Краснодар
Замена
А. Данишевский
️️️️
Н. Жосан
Замена
В. Сафонов
️️️️
А. Михеев
Желтая карточка
М. Деменко
Замена
Е. Щербаков
️️️️
Э. Мамаев
Замена
К. Агаларов
️️️️
Г. Ходжава
Замена
В. Баламестный
️️️️
А. Фатуллаев
Желтая карточка
З. Арзиани
Замена
Рикардо
️️️️
А. Олейник
ГОЛ! 1:1!
Э. Саджая
Желтая карточка
Г. Ходжава
Желтая карточка
Д. Пчелинцев
Замена
С. Емельянов
️️️️
Д. Дорожкин
Желтая карточка
А. Олейник
Замена
З. Арзиани
️️️️
Н. Кажаров
ГОЛ! 0:1!
М. Деменко
19'
Желтая карточка
А. Михеев
Желтая карточка
Н. Кажаров
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
0
Валерьян Бестаев
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
12
Вартан Мазалов
ЦФ
87
Назир Кажаров
ЦФ
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Анжи
7
Камиль Агаларов
ПЗ
8
Евгений Щербаков
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
28
Александр Данишевский
ЦФ
Краснодар
15
Валерий Сафонов
ЦЗ
0
Сергей Емельянов
ЦП
39
Рикардо
ЦП
8
Виталий Баламестный
ЦФ
3-1-4-2
31
Абаев
20
Саджая
17
Мамаев
13
Тагирбеков
88
Бакаев
23
Жосан
0
Бестаев
28
Ходжава
6
Цораев
87
Кажаров
12
Мазалов
3-3-2-2
31
Пчелинцев
4
Коваленко
2
Соколов
24
Мирошниченко
5
Дубровин
15
Фатуллаев
15
Калешин
90
Михеев
25
Деменко
27
Олейник
13
Дорожкин
23
Жосан
28
Данишевский
28
Данишевский
23
Жосан
17
Мамаев
8
Щербаков
8
Щербаков
17
Мамаев
28
Ходжава
7
Агаларов
7
Агаларов
28
Ходжава
87
Кажаров
25
Арзиани
25
Арзиани
87
Кажаров
13
Дорожкин
0
Емельянов
0
Емельянов
13
Дорожкин
15
Фатуллаев
8
Баламестный
8
Баламестный
15
Фатуллаев
90
Михеев
15
Сафонов
15
Сафонов
90
Михеев
27
Олейник
39
Рикардо
39
Рикардо
27
Олейник
Остались в запасе
Анжи
Краснодар
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча Анжи - Краснодар
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сергеев
(Москва)
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Анжи
Краснодар
Мусаеву дали полезную рекомендацию, как вести себя с оскорбляющим Мостовым
Вчера, 21:04
6
Генич в 14-м туре РПЛ заметил гол, который мы больше никогда не увидим
Вчера, 13:10
4
ЦСКА получил от Бубнова единицу за матч с «Краснодаром»
Вчера, 11:37
2
Бубнов обратился к Мусаеву после конфликта с Мостовым: «Не связывайся с Царем!»
9 ноября
7
«Краснодар» пошел в ЭСК по одному эпизоду из матча с ЦСКА
9 ноября
1
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Мусаеву дали полезную рекомендацию, как вести себя с оскорбляющим Мостовым
Вчера, 21:04
6
Генич в 14-м туре РПЛ заметил гол, который мы больше никогда не увидим
Вчера, 13:10
4
ЦСКА получил от Бубнова единицу за матч с «Краснодаром»
Вчера, 11:37
2
Бубнов обратился к Мусаеву после конфликта с Мостовым: «Не связывайся с Царем!»
9 ноября
7
«Краснодар» пошел в ЭСК по одному эпизоду из матча с ЦСКА
9 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+