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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аданаспор - Карабюкспор
Аданаспор - Карабюкспор: обзор матча 15 октября 2016
Аданаспор
15.10.2016, суббота, 19:30
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Карабюкспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аданаспор - Карабюкспор
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аданаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аданаспор
1 : 3
03.06.2017
Фенербахче
Турция. Суперлига, 33 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
27.05.2017
Аданаспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
20.05.2017
Аданаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Аданаспор
1 : 1
13.05.2017
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
06.05.2017
Аданаспор
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Информация о матче
Стадион:
Нехметтин Сейхоглу
Новости команд
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Аданаспор
Карабюкспор
Воспитанник «ПСЖ» умер в 39 лет
2024.09.02 15:15
«Карабюкспор» задолжал Селезневу зарплату за полгода
2018.03.26 08:30
Экс-нападающий «Кубани» Селезнев сменил клуб в чемпионате Турции
2018.01.05 17:13
2
Агент: «Селезнев ушел из «Карабюкспора» ради большей мотивации»
2017.12.22 09:52
Селезнев: «Я не понимаю, как турки меня не понимают»
2017.10.03 06:18
4
Воспитанник «ПСЖ» умер в 39 лет
2024.09.02 15:15
«Карабюкспор» задолжал Селезневу зарплату за полгода
2018.03.26 08:30
Экс-нападающий «Кубани» Селезнев сменил клуб в чемпионате Турции
2018.01.05 17:13
2
Агент: «Селезнев ушел из «Карабюкспора» ради большей мотивации»
2017.12.22 09:52
Селезнев: «Я не понимаю, как турки меня не понимают»
2017.10.03 06:18
4
Селезнев может оказаться в «Галатасарае»
2017.08.15 22:10
1
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