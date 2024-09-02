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    Воспитанник «ПСЖ» умер в 39 лет

    Стало известно о смерти бывшего защитника сборной Кот-д'Ивуара Сулеймана Бамба.

    Экс-футболисту стало плохо 30 августа. Его госпитализировали, но не смогли спасти. На следующий день 39-летний спортсмен умер.

    • Бамба закончил карьеру в 2022 году.
    • В 2024-м он занял пост технического директора турецкого «Аданаспора».
    • В январе 2021 года ивуарийцу диагностировали неходжкинскую лимфому. В мае того же года он сообщил, что вылечился.
    • Бамба – воспитанник «ПСЖ». Также известен по выступлениям за «Лестер», «Лидс», «Кардифф», «Мидлсбро», «Палермо», «Трабзонспор».
    • За сборную Кот-д'Ивуара провел 46 матчей и забил 2 гола.

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    Источник: твиттер «Аданаспора»

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    02.09.2024 15:15
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