Воспитанник «ПСЖ» умер в 39 лет

Стало известно о смерти бывшего защитника сборной Кот-д'Ивуара Сулеймана Бамба.
Экс-футболисту стало плохо 30 августа. Его госпитализировали, но не смогли спасти. На следующий день 39-летний спортсмен умер.
- Бамба закончил карьеру в 2022 году.
- В 2024-м он занял пост технического директора турецкого «Аданаспора».
- В январе 2021 года ивуарийцу диагностировали неходжкинскую лимфому. В мае того же года он сообщил, что вылечился.
- Бамба – воспитанник «ПСЖ». Также известен по выступлениям за «Лестер», «Лидс», «Кардифф», «Мидлсбро», «Палермо», «Трабзонспор».
- За сборную Кот-д'Ивуара провел 46 матчей и забил 2 гола.