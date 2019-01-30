Бамба: «После случая с Салой некоторые игроки «Кардиффа» не хотят летать на самолете»

Защитник «Кардиффа» Сулейман Бамба рассказал, что некоторые футболисты команды испытывают страх перед полетами на самолете после происшествия с нападающим Эмилиано Салой.

Ранее аргентинец перешел в валлийский клуб из «Нанта», но по пути в Уэльс его самолет пропал над проливом Ла-Манш в районе Нормандских островов.

Полиция провела четырехдневные поиски футболиста, которые не увенчались успехом. Семья Салы насобирала более 300 тысяч евро и возобновила поисковую операцию.

«Очень сложно описать, как чувствуют себя игроки. Это очень необычная ситуация, огромная трагедия. Нас всех это затронуло – ребят, город, всех в клубе.

Нам оказали некоторую помощь. Мы путешествуем на самолете, и некоторые ребята думают: «Я больше не хочу на этом передвигаться.

Это было очень серьезно. Клуб поступил хорошо: он привлек кого-то, чтобы поговорить с нами, если нам это будет нужно.

И, думаю, некоторые парни делают это, так как им нужно пересилить это чувство. Поэтому, я считаю, это было хороший шаг со стороны. Надеюсь, в ближайшие недели мы будем чувствовать себя лучше», – сказал Бамба.