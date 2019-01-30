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    Бамба: «После случая с Салой некоторые игроки «Кардиффа» не хотят летать на самолете»

    Защитник «Кардиффа» Сулейман Бамба рассказал, что некоторые футболисты команды испытывают страх перед полетами на самолете после происшествия с нападающим Эмилиано Салой.

    Ранее аргентинец перешел в валлийский клуб из «Нанта», но по пути в Уэльс его самолет пропал над проливом Ла-Манш в районе Нормандских островов.

    Полиция провела четырехдневные поиски футболиста, которые не увенчались успехом. Семья Салы насобирала более 300 тысяч евро и возобновила поисковую операцию.

    «Очень сложно описать, как чувствуют себя игроки. Это очень необычная ситуация, огромная трагедия. Нас всех это затронуло – ребят, город, всех в клубе.

    Нам оказали некоторую помощь. Мы путешествуем на самолете, и некоторые ребята думают: «Я больше не хочу на этом передвигаться.

    Это было очень серьезно. Клуб поступил хорошо: он привлек кого-то, чтобы поговорить с нами, если нам это будет нужно.

    И, думаю, некоторые парни делают это, так как им нужно пересилить это чувство. Поэтому, я считаю, это было хороший шаг со стороны. Надеюсь, в ближайшие недели мы будем чувствовать себя лучше», – сказал Бамба.

    Источник: BBC

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    30.01.2019 14:24
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +95

      сейду 30 января 2019, 21:01

      Всю Англию можно объехать за 2-3 дня на велосипеде

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 18:10

      Беркамп ,тоже боялся летать на самолетах.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 30 января 2019, 17:33

      Они боятся, потому что это непосредственно связано с ними, это трагедия их касается, вот и паникуют, вполне естественно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 30 января 2019, 15:48

      А если он умер, когда уснул? тогда что?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 30 января 2019, 15:30

      Все ходим под Богом! Ноони же не боятся садиться в автомобили, если нет пусть посмотрят статистику и кадры с автокатостроф. Просто любая авиокатастрофа вызывает большой резонанс, но сколько тысяч людей гибнут ежедневно на дорогах.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 30 января 2019, 15:18

      Вот сысканы,у меня однокашник чудом остался в живых,опоздал на рейс.Но продолжал летать ,как не в чём не бывало.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 30 января 2019, 15:17

      Это первая авиакатастрофа что ли, что только сейчас передумали летать на самолете? А после автокатастроф не страшно на машине ездить? Очень странно, когда люди на одинаковые события реагируют по-разному в зависимости от того, кто именно в этом событии участие принимал. Президент Лестера на вертолете разбился - после этого кто-то перестал летать?

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > bset 30 января 2019, 15:20

      Надо летать надёжными авиакомпаниями,а не чёрт знает чем.

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset > александр п 30 января 2019, 16:35

      Да и у надежный авиакомпаний случаются катастрофы. Просто это случилось с обычным человеком и никто не замечает. А как случилось с более-менее известным, так сразу начали переживать по этому поводу. Вот к чему я.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > bset 30 января 2019, 16:57

      Крайне редко.Напомни катастрофы Дельты,Аэрофлота,Люфтганцы и прочих топов.

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > bset 30 января 2019, 19:01

      в автоаварии есть шансы выжить, а в авиа- это почти 100% пиз*ец

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > александр п 31 января 2019, 08:07

      Ну да, из крупных компаний много не удалось найти в интернете. Из более-менее крупных FlyDubai с упавшим под Ростовом самолетом.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > bset 31 января 2019, 08:36

      Флудубай это дискаунтер,и там была ошибка пилота.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > александр п 31 января 2019, 08:38

      Ну значит ты прав и с проверенными компаниями такое практически не происходит. Хоть что-то хорошее мы из этой ситуации почерпнули)

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      Рейтинг: +3609

      александр п > bset 31 января 2019, 08:40

      Это удивительно ,но факт.

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