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    Погба, Фирмино, Агуэро – в команде недели АПЛ по версии Whoscored

    Аналитический и статистический портал Whoscored представил команду 20-го тура АПЛ.

    В нее вошли по три представителя «Бернли» и «Кардиффа» и по одному футболисту «Ньюкасла», «Вулверхэмптона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

    Вратарь: Нил Этеридж («Кардифф»).

    Защитники: Филлип Бардсли, Джеймс Тарковски (оба – «Бернли»), Сулейман Бамба («Кардифф»), Мэтт Ритчи («Ньюкасл»).

    Полузащитники: Мэтт Догерти («Вулверхэмптон»), Арон Гуннарссон («Кардифф»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Дуайт Макнил («Бернли»).

    Нападающие: Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

    Источник: Whoscored

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