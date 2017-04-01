Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Партик Тисл - Росс Каунти
Партик Тисл - Росс Каунти: обзор матча 01 апреля 2017
Партик Тисл
01.04.2017, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Росс Каунти
64'
К. Дулан
79'
К. Дулан
58'
К. Кюрран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партик Тисл - Росс Каунти
84'
Желтая карточка
М. Фрэйзер
ГОЛ! 2:1!
К. Дулан
79'
Желтая карточка
С. Лоулесс
74'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
68'
Желтая карточка
К. Дулан
65'
ГОЛ! 1:1!
К. Дулан
64'
58'
ГОЛ! 0:1!
К. Кюрран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партик Тисл
1
Томаш Черны
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
11
Стивен Лоулесс
ЦП
19
Райан Эдвардс
АП
6
Абдул Осман
ПП
9
Крис Дулан
ЦФ
14
Кристи Эллиот
ЦФ
Главный тренер
Крис Дулан
Росс Каунти
1
Скотт Фокс
ВР
15
Эндрю Дэйвис
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
26
Мартин Вудс
ЦП
27
Лиам Бойс
АП
8
Алекс Шалк
ЦФ
11
Крейг Кюрран
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Партик Тисл
5
Каллум Бус
ЦЗ
7
Дэвид Амоо
ПП
Росс Каунти
1
Аарон МакКари
ВР
7
Майкл Гардин
ЦФ
2-2-1-2
1
Черны
34
Киоун
6
Линдсэй
11
Лоулесс
6
Осман
19
Эдвардс
14
Эллиот
9
Дулан
2-1-1-2
1
Фокс
22
Фрэйзер
15
Дэйвис
26
Вудс
27
Бойс
11
Кюрран
8
Шалк
Остались в запасе
Партик Тисл
Росс Каунти
5
Каллум Бус
ЦЗ
7
Дэвид Амоо
ПП
Главный тренер
Крис Дулан
1
Аарон МакКари
ВР
7
Майкл Гардин
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
5
Каллум Бус
ЦЗ
7
Дэвид Амоо
ПП
Остались в запасе
1
Аарон МакКари
ВР
7
Майкл Гардин
ЦФ
Главный тренер
Крис Дулан
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Партик Тисл - Росс Каунти
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Рэйт Роверс
- : -
21.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк
0 : 1
07.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Партик Тисл
2 : 3
31.10.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Партик Тисл
4 : 0
24.10.2026
Стенхаусмюир
Шотландия. Чемпионшип, 8 тур
Данфермлайн
1 : 1
20.10.2026
Партик Тисл
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Фирхилл
Новости команд
Все
Партик Тисл
Росс Каунти
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
ШПЛ. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Селтик» одержал волевую победу
2018.01.24 01:11
Автобус с фанатами «Рейнджерс» попал в ДТП, один болельщик погиб
2016.10.01 22:30
1
ШПЛ. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Селтик» одержал волевую победу
2018.01.24 01:11
Автобус с фанатами «Рейнджерс» попал в ДТП, один болельщик погиб
2016.10.01 22:30
1
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+