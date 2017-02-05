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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Селтик
Сент-Джонстон - Селтик: обзор матча 05 февраля 2017
Сент-Джонстон
05.02.2017, воскресенье, 15:30
Шотландия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 5
Завершен
Селтик
43'
Д. Уотерспун
6'
Л. Хендерсон
61'
М. Дембеле (П)
75'
М. Дембеле
81'
С. Синклейр
85'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Селтик
86'
Замена
Н. Чифци
️️️️
П. Робертс
Замена
Л. Крейг
️️️️
Д. Суонсон
86'
85'
ГОЛ! 1:5!
М. Дембеле
81'
ГОЛ! 1:4!
С. Синклейр
Замена
С. МакЛин
️️️️
Р. Фостер
78'
75'
ГОЛ! 1:3!
М. Дембеле
72'
Замена
К. МакГрегор
️️️️
Л. Хендерсон
61'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Дембеле
59'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Г. Маккей-Стивен
Желтая карточка
П. Пэтон
58'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уотерспун
43'
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Хендерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
3
Тэм Скобби
ЦЗ
12
Ричард Фостер
ЦЗ
24
Брайн Истон
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЛП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
6
Пол Пэтон
ЦП
18
Грэм Камминс
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЛП
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Сент-Джонстон
1
Алан Маннус
ВР
26
Лайам Крейг
ЦП
9
Стив МакЛин
ЦФ
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
27
Надир Чифци
ЦФ
4-4-1
28
Кларк
3
Скобби
24
Истон
5
Шонесси
12
Фостер
10
Уотерспун
8
Дэвидсон
6
Пэтон
16
Суонсон
18
Камминс
4-1-5
1
Гордон
23
Лустиг
28
Боята
28
Святченко
6
Тирни
55
Биттон
7
Синклейр
6
Хендерсон
11
Маккей-Стивен
16
Робертс
8
Браун
16
Суонсон
26
Крейг
26
Крейг
16
Суонсон
12
Фостер
9
МакЛин
9
МакЛин
12
Фостер
6
Хендерсон
42
МакГрегор
42
МакГрегор
6
Хендерсон
11
Маккей-Стивен
9
Дембеле
9
Дембеле
11
Маккей-Стивен
16
Робертс
27
Чифци
27
Чифци
16
Робертс
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Селтик
1
Алан Маннус
ВР
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
49
Джеймс Форрест
ПВ
24
Дорус Де Врис
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
1
Алан Маннус
ВР
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
24
Дорус Де Врис
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Сент-Джонстон - Селтик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
- : -
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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