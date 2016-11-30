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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сампдория - Кальяри
Сампдория - Кальяри: обзор матча 30 ноября 2016
Сампдория
30.11.2016, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Кальяри
13'
Р. Альварес
71'
П. Шик
90'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сампдория - Кальяри
ГОЛ! 3:0!
П. Шик
90'
87'
Желтая карточка
Ф. Мельчорри
Замена
Л. Крайнц
️️️️
В. Реджини
79'
77'
Замена
Р. Бьянку
️️️️
И. Брюхов
ГОЛ! 2:0!
П. Шик
71'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Р. Альварес
58'
Желтая карточка
Л. Чигарини
56'
Желтая карточка
В. Реджини
27'
ГОЛ! 1:0!
Р. Альварес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
17
Карол Линетти
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
27
Илья Брюхов
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
34
Матиас Антонини Луи
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Сампдория
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
15
Вашку Оливейра
ЦЗ
37
Николас Пеннингтон
ЦП
33
Роберто Бьянку
ЦП
28
Давиде Аррас
ЦФ
2-5-1-2
1
Пуджиони
13
Реджини
16
Додо
11
Альварес
8
Чигарини
17
Паломбо
27
Эрамо
17
Линетти
31
Джуричич
14
Шик
17
Будимир
2-4-3
77
Рафаэль
27
Брюхов
18
Саламон
23
Барелла
11
Мунари
27
Дессена
34
Антонини Луи
8
Ди Дженнаро
10
Джианнетти
11
Мельчорри
13
Реджини
32
Крайнц
32
Крайнц
13
Реджини
11
Альварес
8
Фернандеш
8
Фернандеш
11
Альварес
27
Брюхов
33
Бьянку
33
Бьянку
27
Брюхов
Остались в запасе
Сампдория
Кальяри
13
Педру Перейра
ПВ
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
37
Николас Пеннингтон
ЦП
28
Давиде Аррас
ЦФ
36
Лука Кроста
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
15
Вашку Оливейра
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Остались в запасе
37
Николас Пеннингтон
ЦП
28
Давиде Аррас
ЦФ
36
Лука Кроста
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
15
Вашку Оливейра
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Сампдория - Кальяри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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