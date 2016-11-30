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Расписание матчей
Италия. Кубок
Аталанта - Пескара
Аталанта - Пескара: обзор матча 30 ноября 2016
Аталанта
30.11.2016, среда, 20:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Пескара
7'
К. Раймонди
29'
А. Грасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аталанта - Пескара
78'
Желтая карточка
Д. Жупарич
Желтая карточка
К. Раймонди
76'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
А. Грасси
73'
Замена
А. Масиелло
️️️️
Р. Фройлер
61'
59'
Замена
Л. Мемушай
️️️️
Р. Мурич
Замена
️️️️
К. Капоне
45'
38'
Желтая карточка
А. Бруно
ГОЛ! 2:0!
А. Грасси
29'
24'
Замена
Р. Манай
️️️️
А. Митрица
ГОЛ! 1:0!
К. Раймонди
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
98
Кристиан Капоне
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Аталанта
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Пескара
81
Франческо Форте
ЦЗ
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
20
Ледиан Мемушай
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
4-4-1-1
2
Толой
95
Бастони
3
Драме
77
Раймонди
33
Грасси
21
Гальярдини
98
Капоне
8
Фройлер
77
Д'Алессандро
8
Пешич
4-3-2
19
Фьорилло
26
Виттурини
23
Гьембер
13
Жупарич
3
Бираги
28
Митрица
4
Кристанте
5
Бруно
11
Мурич
18
Петтинари
8
Фройлер
5
Масиелло
5
Масиелло
8
Фройлер
33
Грасси
8
Мильяччо
8
Мильяччо
33
Грасси
11
Мурич
20
Мемушай
20
Мемушай
11
Мурич
28
Митрица
7
Манай
7
Манай
28
Митрица
Остались в запасе
Аталанта
Пескара
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
81
Франческо Форте
ЦЗ
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
81
Франческо Форте
ЦЗ
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Аталанта - Пескара
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
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Италия. Серия В, 37 тур
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1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
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