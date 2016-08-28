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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Алькоркон
Леванте - Алькоркон: обзор матча 28 августа 2016
Леванте
28.08.2016, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 2 тур
2 : 0
Завершен
Алькоркон
7'
Р. Марти
43'
Р. Марти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Алькоркон
Замена
П. Монтанье
️️️️
Х. Луис Моралес
86'
ГОЛ! 2:0!
Р. Марти
43'
37'
Желтая карточка
Д. Наварро
ГОЛ! 1:0!
Р. Марти
7'
Начало матча
Статистика матча Леванте - Алькоркон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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Леванте
Алькоркон
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
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