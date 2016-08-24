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Материалы

Черноморец - Факел

24.08.2016, Среда, 19:00 мск Новороссийск, стадион Центральный Россия. Кубок, 1/32 финала Черноморец - Факел
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 45 тур
2 мая, среда 18:30 Факел 0:0 Черноморец
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 24 тур
29 августа, понедельник 19:30 Факел 1:0 Черноморец
Второй этап, 5 тур
25 апреля, понедельник 00:00 Черноморец 1:0 Факел
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Черноморец 1:0 Факел
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Факел 0:1 Черноморец
Чемпионат России 2000
27 тур
14 октября, суббота 00:00 Факел 2:2 Черноморец
13 тур
18 июня, воскресенье 00:00 Черноморец 3:1 Факел
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Факел 0:0 Черноморец
15 тур
25 июня, среда 00:00 Черноморец 3:0 Факел
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    Рейтинг: +1022

    Joko21 24 августа 2016, 20:46

    Факел вперед!

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