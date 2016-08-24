Черноморец - Факел

Факел вперед!
|Второй этап, 45 тур
|2 мая, среда
|18:30
|Факел
|0:0
|Черноморец
|Второй этап, 45 тур
|2 мая, среда
|18:30
|Факел
|0:0
|Черноморец
|Второй этап, 24 тур
|29 августа, понедельник
|19:30
|Факел
|1:0
|Черноморец
|Второй этап, 5 тур
|25 апреля, понедельник
|00:00
|Черноморец
|1:0
|Факел
|21 тур
|11 августа, суббота
|00:00
|Черноморец
|1:0
|Факел
|7 тур
|28 апреля, суббота
|00:00
|Факел
|0:1
|Черноморец
|27 тур
|14 октября, суббота
|00:00
|Факел
|2:2
|Черноморец
|13 тур
|18 июня, воскресенье
|00:00
|Черноморец
|3:1
|Факел
|32 тур
|18 октября, суббота
|00:00
|Факел
|0:0
|Черноморец
|15 тур
|25 июня, среда
|00:00
|Черноморец
|3:0
|Факел
Факел вперед!