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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Шальке-04
Байер - Шальке-04: обзор матча 28 апреля 2017
Байер
28.04.2017, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 4
Завершен
Шальке-04
69'
Ш. Кисслинг
6'
Г. Бургшталлер
10'
Б. Хеведес
18'
А. Шепф
50'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Шальке-04
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Ю. Брандт
86'
84'
Замена
С. Ритер
️️️️
Н. Бенталеб
74'
Замена
Д. Аого
️️️️
С. Колашинац
Желтая карточка
К. Беллараби
70'
ГОЛ! 1:4!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
К. Беллараби
69'
50'
ГОЛ! 0:4!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
А. Шепф
Желтая карточка
К. Кампль
49'
Замена
Венделл
️️️️
Р. Хильберт
45'
Желтая карточка
Р. Хильберт
25'
Замена
Д. Та
️️️️
О. Топрак
19'
18'
ГОЛ! 0:3!
А. Шепф
10'
ГОЛ! 0:2!
Б. Хеведес
Пас отдал
А. Шепф
6'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Л. Горецка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
27
Леон Горецка
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
14
Чичарито
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
3-3-2-2
1
Лено
4
Едвай
21
Топрак
39
Хенрикс
44
Кампль
20
Арангис
19
Хильберт
8
Брандт
38
Беллараби
31
Фолланд
11
Кисслинг
4-1-2-2-1
1
Ферманн
23
Коке
5
Хеведес
28
Бадштубер
23
Колашинац
21
Стамбули
18
Шепф
6
Бенталеб
20
Калиджиури
27
Горецка
9
Бургшталлер
19
Хильберт
18
Венделл
18
Венделл
19
Хильберт
21
Топрак
4
Та
4
Та
21
Топрак
8
Брандт
14
Мехмеди
14
Мехмеди
8
Брандт
23
Колашинац
3
Аого
3
Аого
23
Колашинац
6
Бенталеб
27
Ритер
27
Ритер
6
Бенталеб
Остались в запасе
Байер
Шальке-04
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
14
Чичарито
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
10
Донис Авдияй
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
30
Йоханнес Гайс
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
14
Чичарито
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
30
Йоханнес Гайс
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Байер - Шальке-04
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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