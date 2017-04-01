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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Кельн
Гамбург - Кельн: обзор матча 01 апреля 2017
Гамбург
01.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Кельн
13'
Н. Мюллер
90'
Л. Холтби
25'
М. Йойич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Кельн
ГОЛ! 2:1!
Л. Холтби
90'
77'
Желтая карточка
С. Гирасси
76'
Замена
С. Гирасси
️️️️
К. Клеменс
Замена
Г. Сакаи
️️️️
Уолес
70'
Желтая карточка
Уолес
67'
Желтая карточка
Л. Холтби
60'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Н. Мюллер
53'
45'
Замена
Д. Хайнц
️️️️
Д. Марох
Замена
А. Экдаль
️️️️
Д. Юнг
45'
37'
Желтая карточка
М. Йойич
34'
Желтая карточка
С. Цоллер
25'
ГОЛ! 1:1!
М. Йойич
ГОЛ! 1:0!
Н. Мюллер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
15
Уолес
ПП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ПП
6
Симон Цоллер
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
5
Салих Озкан
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-4-1-1
15
Адлер
3
Дуглас Сантос
2
Дикмайер
14
Пападопулос
3
Маврай
21
Юнг
90
Холтби
9
Мюллер
15
Уолес
18
Костич
17
Вуд
4-1-3-2
1
Хорн
16
Ольковски
3
Суботич
5
Марох
14
Хектор
6
Хегер
17
Клеменс
18
Йойич
34
Рауш
27
Модест
6
Цоллер
15
Уолес
2
Сакаи
2
Сакаи
15
Уолес
21
Юнг
8
Экдаль
8
Экдаль
21
Юнг
9
Мюллер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Мюллер
5
Марох
3
Хайнц
3
Хайнц
5
Марох
17
Клеменс
9
Гирасси
9
Гирасси
17
Клеменс
Остались в запасе
Гамбург
Кельн
26
Кристиан Матениа
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Гамбург - Кельн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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