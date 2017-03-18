Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Байер
Хоффенхайм - Байер: обзор матча 18 марта 2017
Хоффенхайм
18.03.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Байер
62'
С. Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Байер
Замена
Ю. Полански
️️️️
К. Демирбай
85'
82'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Ю. Баумгартлингер
71'
Замена
Чичарито
️️️️
К. Фолланд
71'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Ю. Брандт
ГОЛ! 1:0!
С. Вагнер
Пас отдал
С. Цубер
62'
Замена
Н. Амири
️️️️
А. Салаи
58'
Замена
П. Швеглер
️️️️
Д. Тольян
45'
Желтая карточка
А. Салаи
26'
23'
Желтая карточка
К. Фолланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
13
Себастьян Руди
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Байер
1
Бернд Лено
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
4-3-3
1
Бауманн
25
Зюле
4
Бичакчич
21
Хюбнер
22
Тольян
7
Цубер
26
Демирбай
13
Руди
2
Вагнер
11
Салаи
27
Крамарич
3-1-2-2-2
1
Лено
39
Хенрикс
15
Драгович
21
Топрак
14
Баумгартлингер
19
Хильберт
44
Кампль
38
Беллараби
8
Брандт
31
Фолланд
14
Мехмеди
11
Салаи
10
Амири
10
Амири
11
Салаи
22
Тольян
27
Швеглер
27
Швеглер
22
Тольян
26
Демирбай
8
Полански
8
Полански
26
Демирбай
31
Фолланд
14
Чичарито
14
Чичарито
31
Фолланд
8
Брандт
17
Бэйли
17
Бэйли
8
Брандт
14
Баумгартлингер
11
Кисслинг
11
Кисслинг
14
Баумгартлингер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Байер
33
Александер Штольц
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Марко Терраццино
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Марко Терраццино
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Хоффенхайм - Байер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Байер
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+