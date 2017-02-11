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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия М
Вердер - Боруссия М: обзор матча 11 февраля 2017
Вердер
11.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия М
12'
Т. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия М
85'
Замена
М. Шульц
️️️️
М. Дауд
80'
Желтая карточка
Т. Штробль
80'
Замена
Т. Штробль
️️️️
А. Хан
Замена
А. Йоханссон
️️️️
С. Гнабри
80'
Желтая карточка
Р. Бауэр
73'
71'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
П. Херрманн
Желтая карточка
Т. Делэни
65'
60'
Желтая карточка
Т. Янчке
Замена
Т. Гебре Селасси
️️️️
У. Гарсия
45'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Велькович
45'
12'
ГОЛ! 0:1!
Т. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ПП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЛП
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
44
Ба-Муака Симакала
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Видвальд
25
Гарсия
4
Мойсандер
13
Велькович
22
Сане
27
Делэни
16
Юнузович
31
Бартельс
4
Бауэр
7
Гнабри
10
Крузе
4-1-2-3
1
Зоммер
23
Вестергор
15
Кристенсен
24
Янчке
17
Вендт
23
Крамер
81
Дауд
19
Джонсон
28
Хан
7
Херрманн
9
Азар
25
Гарсия
23
Гебре Селасси
23
Гебре Селасси
25
Гарсия
7
Гнабри
7
Йоханссон
7
Йоханссон
7
Гнабри
13
Велькович
14
Писарро
14
Писарро
13
Велькович
81
Дауд
10
Шульц
10
Шульц
81
Дауд
28
Хан
5
Штробль
5
Штробль
28
Хан
7
Херрманн
18
Дрмич
18
Дрмич
7
Херрманн
Остались в запасе
Вердер
Боруссия М
11
Флориан Кайнц
ЛВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
8
Клеменс Фритц
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Главный тренер
Даниэль Тиун
44
Ба-Муака Симакала
ЦФ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
8
Клеменс Фритц
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Остались в запасе
44
Ба-Муака Симакала
ЦФ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Вердер - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
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