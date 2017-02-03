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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Байер
Гамбург - Байер: обзор матча 03 февраля 2017
Гамбург
03.02.2017, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Байер
76'
К. Пападопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Байер
Замена
А. Хант
️️️️
Ф. Костич
90'
+1
Замена
Й. Джуру
️️️️
Л. Холтби
87'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Н. Мюллер
86'
82'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
А. Мехмеди
79'
Желтая карточка
Венделл
ГОЛ! 1:0!
К. Пападопулос
Пас отдал
Н. Мюллер
76'
69'
Желтая карточка
К. Кампль
64'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
К. Беллараби
46'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Ю. Баумгартлингер
38'
Желтая карточка
К. Беллараби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Финн Порат
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
15
Уолес
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
3-2-3-1-1
15
Адлер
21
Юнг
14
Пападопулос
3
Маврай
22
Озтрзолек
2
Дикмайер
90
Холтби
8
Экдаль
9
Мюллер
18
Костич
17
Вуд
4-1-2-1-2
1
Лено
39
Хенрикс
21
Топрак
4
Та
18
Венделл
14
Баумгартлингер
44
Кампль
20
Арангис
38
Беллараби
14
Мехмеди
31
Фолланд
90
Холтби
5
Джуру
5
Джуру
90
Холтби
18
Костич
14
Хант
14
Хант
18
Костич
9
Мюллер
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
9
Мюллер
38
Беллараби
8
Брандт
8
Брандт
38
Беллараби
14
Мехмеди
17
Бэйли
17
Бэйли
14
Мехмеди
14
Баумгартлингер
11
Кисслинг
11
Кисслинг
14
Баумгартлингер
Остались в запасе
Гамбург
Байер
27
Финн Порат
ЦП
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
15
Уолес
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
27
Финн Порат
ЦП
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
15
Уолес
ЦП
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Гамбург - Байер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
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