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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Хоффенхайм
РБ Лейпциг - Хоффенхайм: обзор матча 28 января 2017
РБ Лейпциг
28.01.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
38'
Т. Вернер
77'
М. Забитцер
18'
Н. Амири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Хоффенхайм
Замена
Р. Хедира
️️️️
Т. Вернер
90'
+3
Желтая карточка
Д. Зелке
90'
+2
Замена
Д. Кайзер
️️️️
Н. Кейта
90'
+1
90'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
89'
Желтая карточка
А. Салаи
Желтая карточка
М. Комппер
84'
ГОЛ! 2:1!
М. Забитцер
Пас отдал
Н. Кейта
77'
76'
Замена
А. Салаи
️️️️
Н. Амири
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ю. Поульсен
73'
63'
Замена
М. Ут
️️️️
А. Крамарич
60'
Красная карточка
С. Вагнер
45'
Замена
Ф. Шер
️️️️
К. Фогт
ГОЛ! 1:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Н. Кейта
38'
Желтая карточка
Ю. Поульсен
35'
25'
Желтая карточка
Н. Амири
18'
ГОЛ! 0:1!
Н. Амири
Пас отдал
А. Крамарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
25
Камиль Войтовски
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-4-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
5
Комппер
13
Бернардо
8
Кейта
6
Демме
20
Забитцер
31
Илсанкер
15
Поульсен
11
Вернер
4-4-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
21
Хюбнер
25
Зюле
7
Фогт
10
Амири
26
Демирбай
13
Руди
7
Цубер
2
Вагнер
27
Крамарич
11
Вернер
8
Хедира
8
Хедира
11
Вернер
8
Кейта
13
Кайзер
13
Кайзер
8
Кейта
15
Поульсен
9
Зелке
9
Зелке
15
Поульсен
7
Фогт
5
Шер
5
Шер
7
Фогт
27
Крамарич
13
Ут
13
Ут
27
Крамарич
10
Амири
11
Салаи
11
Салаи
10
Амири
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
22
Бенно Шмитц
ПЗ
25
Камиль Войтовски
ЦП
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
25
Камиль Войтовски
ЦП
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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