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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Майнц
Боруссия М - Майнц: обзор матча 11 декабря 2016
Боруссия М
11.12.2016, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
76'
А. Кристенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Майнц
Желтая карточка
Т. Янчке
90'
90'
Вторая желтая
Ж. Гбамен
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Раффаэл
90'
87'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Л. Озтюнали
Замена
М. Шульц
️️️️
О. Вендт
87'
80'
Замена
П. де Бласис
️️️️
Д. Латца
79'
Желтая карточка
Ж. Гбамен
ГОЛ! 1:0!
А. Кристенсен
76'
71'
Замена
А. Зейдел
️️️️
Х. Самперио
Замена
Т. Азар
️️️️
А. Хан
45'
Желтая карточка
А. Хан
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
28
Андре Хан
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
46
Данни Латца
ЛП
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Юнус Малли
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
15
Джибриль Соу
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Аарон Зейдел
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Зоммер
15
Кристенсен
30
Эльведи
24
Янчке
17
Вендт
5
Штробль
23
Вестергор
81
Дауд
13
Штиндль
28
Хан
11
Раффаэл
4-1-3-1-1
1
Лоссль
2
Донати
16
Белл
42
Хак
24
Бюссманн
5
Гбамен
21
Озтюнали
29
Самперио
46
Латца
10
Малли
9
Онисиво
17
Вендт
10
Шульц
10
Шульц
17
Вендт
28
Хан
9
Азар
9
Азар
28
Хан
11
Раффаэл
18
Дрмич
18
Дрмич
11
Раффаэл
21
Озтюнали
17
Хольтманн
17
Хольтманн
21
Озтюнали
46
Латца
8
де Бласис
8
де Бласис
46
Латца
29
Самперио
22
Зейдел
22
Зейдел
29
Самперио
Остались в запасе
Боруссия М
Майнц
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Боруссия М - Майнц
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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