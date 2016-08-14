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Расписание матчей
Италия. Кубок
Салернитана - Пиза
Салернитана - Пиза: обзор матча 14 августа 2016
Салернитана
14.08.2016, воскресенье, 20:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Пиза
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Салернитана - Пиза
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Кремонезе
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