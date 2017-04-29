Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сампдория
Торино - Сампдория: обзор матча 29 апреля 2017
Торино
29.04.2017, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
79'
Х. Итурбе
12'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Сампдория
Замена
М. Вальдифиори
️️️️
Д. Базелли
87'
84'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Ф. Квальярелла
80'
Желтая карточка
В. Реджини
ГОЛ! 1:1!
Х. Итурбе
79'
78'
Желтая карточка
Д. Прат
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Аква
78'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Я. Фальке
73'
61'
Замена
Р. Альварес
️️️️
Б. Фернандеш
47'
Замена
А. Будимир
️️️️
П. Шик
Желтая карточка
Д. Авелар
36'
12'
ГОЛ! 0:1!
П. Шик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Джо Харт
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
50
Карлао
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЛП
22
Адем Льяич
АП
18
Африйе Аква
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЛП
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
26
Деннис Прат
ПП
14
Патрик Шик
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
11
Макси Лопес
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
4-2-2-2
1
Харт
22
Авелар
50
Карлао
13
Россеттини
77
Дзаппакоста
33
Базелли
18
Аква
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
15
Бойе
4-1-2-1-2
1
Пуджиони
18
Берешиньски
26
Сильвестре
14
Шкриньяр
13
Реджини
34
Торрейра
26
Прат
17
Линетти
8
Фернандеш
27
Квальярелла
14
Шик
33
Базелли
16
Вальдифиори
16
Вальдифиори
33
Базелли
44
Фальке
11
Итурбе
11
Итурбе
44
Фальке
18
Аква
11
Лопес
11
Лопес
18
Аква
8
Фернандеш
11
Альварес
11
Альварес
8
Фернандеш
27
Квальярелла
31
Джуричич
31
Джуричич
27
Квальярелла
14
Шик
17
Будимир
17
Будимир
14
Шик
Остались в запасе
Торино
Сампдория
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Иньяцио Абате
27
Михал Томич
ПЗ
30
Владимиро Фальконе
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Остались в запасе
27
Михал Томич
ПЗ
30
Владимиро Фальконе
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Торино - Сампдория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Торино
Сампдория
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+