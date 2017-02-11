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Судьи
Главный судья:
Пьеро Джакомелли (Триест)
Материалы

Наполи - Дженоа

10.02.2017, Пятница, 22:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 24 тур Наполи - Дженоа
Италия. Серия А (2016/2017)
5 тур
21 сентября, среда 21:45 Дженоа 0:0 Наполи
Италия. Серия А (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Наполи 3:1 Дженоа
11 тур
1 ноября, воскресенье 17:00 Дженоа 0:0 Наполи
Италия. Серия А (2014/2015)
20 тур
26 января, понедельник 23:00 Наполи 2:1 Дженоа
1 тур
31 августа, воскресенье 22:45 Дженоа 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
25 тур
24 февраля, понедельник 23:59 Наполи 1:1 Дженоа
6 тур
28 сентября, суббота 20:00 Дженоа 0:2 Наполи
Италия. Серия А (2012/2013)
31 тур
7 апреля, воскресенье 22:45 Наполи 2:0 Дженоа
12 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Дженоа 2:4 Наполи
Италия. Серия А (2011/2012)
20 тур
29 января, воскресенье 18:00 Дженоа 3:2 Наполи
1 тур
21 декабря, среда 23:45 Наполи 6:1 Дженоа
Италия. Серия А (2010/2011)
35 тур
30 апреля, суббота 22:45 Наполи 1:0 Дженоа
16 тур
11 декабря, суббота 22:45 Дженоа 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
22 тур
30 января, суббота 22:45 Наполи 0:0 Дженоа
3 тур
13 сентября, воскресенье 22:45 Дженоа 4:1 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
25 тур
22 февраля, воскресенье 17:00 Наполи 0:1 Дженоа
6 тур
5 октября, воскресенье 17:00 Дженоа 3:2 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
25 тур
27 февраля, среда 22:30 Дженоа 2:0 Наполи
6 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 Наполи 1:2 Дженоа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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