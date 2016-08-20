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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Селтик
Сент-Джонстон - Селтик: обзор матча 20 августа 2016
Сент-Джонстон
20.08.2016, суббота, 14:15
Шотландия. Премьер-Лига, 3 тур
2 : 4
Завершен
Селтик
83'
Д. Суонсон (П)
89'
С. МакЛин
28'
Л. Гриффитс
40'
С. Синклейр
44'
Д. Форрест
90'
Р. Кристи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Селтик
90'
ГОЛ! 2:4!
Р. Кристи
ГОЛ! 2:3!
С. МакЛин
89'
Желтая карточка
С. МакЛин
86'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Суонсон
83'
71'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Д. Форрест
Замена
К. Кейн
️️️️
Д. Уотерспун
65'
60'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Н. Биттон
59'
Желтая карточка
Н. Биттон
55'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Л. Гриффитс
45'
Желтая карточка
Д. Форрест
44'
ГОЛ! 0:3!
Д. Форрест
43'
Желтая карточка
С. Джанко
40'
ГОЛ! 0:2!
С. Синклейр
38'
Желтая карточка
Л. Гриффитс
28'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гриффитс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
1
Алан Маннус
ВР
12
Ричард Фостер
ЦЗ
24
Брайн Истон
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЛП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
АП
9
Стив МакЛин
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
6
Оуэн О'Коннелл
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
8
Скотт Браун
ПП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
26
Лайам Крейг
ЦП
18
Грэм Камминс
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Селтик
38
Леонардо Фазан
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-2-1-1
1
Маннус
12
Фостер
24
Истон
5
Шонесси
8
Дэвидсон
16
Суонсон
10
Уотерспун
9
МакЛин
4-1-2-2-1
1
Гордон
17
Джанко
6
О'Коннелл
2
Туре
6
Тирни
55
Биттон
8
Браун
7
Синклейр
49
Форрест
7
Рогич
29
Гриффитс
10
Уотерспун
20
Кейн
20
Кейн
10
Уотерспун
55
Биттон
6
Хендерсон
6
Хендерсон
55
Биттон
49
Форрест
10
Кристи
10
Кристи
49
Форрест
29
Гриффитс
9
Дембеле
9
Дембеле
29
Гриффитс
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Селтик
28
Зандер Кларк
ВР
26
Лайам Крейг
ЦП
18
Грэм Камминс
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
38
Леонардо Фазан
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
26
Лайам Крейг
ЦП
18
Грэм Камминс
ЦФ
Остались в запасе
38
Леонардо Фазан
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Сент-Джонстон - Селтик
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
- : -
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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