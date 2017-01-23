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Судьи
Главный судья:
Марко Гуида (Торре-Аннунциата)
Материалы

Рома - Кальяри

22.01.2017, Воскресенье, 22:45 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 21 тур Рома - Кальяри
Обзор матча
Италия. Серия А (2016/2017)
2 тур
28 августа, воскресенье 21:45 Кальяри 2:2 Рома
Италия. Серия А (2014/2015)
22 тур
8 февраля, воскресенье 17:00 Кальяри 1:2 Рома
3 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Кальяри
Италия. Серия А (2013/2014)
32 тур
6 апреля, воскресенье 17:00 Кальяри 1:3 Рома
13 тур
25 ноября, понедельник 23:45 Рома 0:0 Кальяри
Италия. Серия А (2012/2013)
23 тур
1 февраля, пятница 23:45 Рома 2:4 Кальяри
4 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Кальяри 0:3 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
21 тур
1 февраля, среда 23:45 Кальяри 4:2 Рома
2 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Рома 1:2 Кальяри
Италия. Серия А (2010/2011)
21 тур
22 января, суббота 22:45 Рома 3:0 Кальяри
2 тур
11 сентября, суббота 22:45 Кальяри 5:1 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
37 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Кальяри
18 тур
6 января, среда 17:00 Кальяри 2:2 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 17:00 Кальяри 2:2 Рома
16 тур
14 декабря, воскресенье 17:00 Рома 3:2 Кальяри
Италия. Серия А (2007/2008)
31 тур
29 марта, суббота 20:00 Кальяри 1:1 Рома
12 тур
5 декабря, среда 22:30 Рома 2:0 Кальяри
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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