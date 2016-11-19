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Судьи
Главный судья:
Лука Банти (Ливорно)
Материалы

Удинезе - Наполи

19.11.2016, Суббота, 20:00 мск Удине, стадион Фриули Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 13 тур Удинезе - Наполи
Италия. Серия А (2015/2016)
31 тур
3 апреля, воскресенье 13:30 Удинезе 3:1 Наполи
12 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Наполи 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
22 тур
8 февраля, воскресенье 17:00 Наполи 3:1 Удинезе
3 тур
21 сентября, воскресенье 20:00 Удинезе 1:0 Наполи
Италия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
22 января, четверг 23:00 Наполи 2:2
(5:4)п		 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 17:00 Удинезе 1:1 Наполи
15 тур
7 декабря, суббота 23:45 Наполи 3:3 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
26 тур
25 февраля, понедельник 22:00 Удинезе 0:0 Наполи
7 тур
7 октября, воскресенье 22:45 Наполи 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2011/2012)
28 тур
18 марта, воскресенье 23:45 Удинезе 2:2 Наполи
9 тур
26 октября, среда 22:45 Наполи 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
33 тур
17 апреля, воскресенье 22:45 Наполи 1:2 Удинезе
14 тур
28 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
23 тур
7 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 3:1 Наполи
4 тур
19 сентября, суббота 20:00 Наполи 0:0 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
31 января, суббота 20:15 Наполи 2:2 Удинезе
3 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:0 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
21 тур
2 февраля, суббота 22:30 Наполи 3:1 Удинезе
2 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:5 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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