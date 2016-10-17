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Судьи
Главный судья:
Микаэль Фаббри (Фаэнца)
Материалы

Палермо - Торино

17.10.2016, Понедельник, 21:45 мск Палермо, стадион Ренцо Барбера Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 8 тур Палермо - Торино
Италия. Серия А (2015/2016)
25 тур
14 февраля, воскресенье 17:00 Палермо 1:3 Торино
6 тур
27 сентября, воскресенье 16:00 Торино 2:1 Палермо
Италия. Серия А (2014/2015)
33 тур
29 апреля, среда 21:45 Палермо 2:2 Торино
14 тур
6 декабря, суббота 22:45 Торино 2:2 Палермо
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
3 марта, воскресенье 15:30 Торино 0:0 Палермо
8 тур
21 октября, воскресенье 17:00 Палермо 0:0 Торино
Италия. Серия А (2008/2009)
30 тур
5 апреля, воскресенье 17:00 Палермо 1:0 Торино
11 тур
8 ноября, суббота 20:00 Торино 1:0 Палермо
Италия. Серия А (2007/2008)
22 тур
10 февраля, воскресенье 17:00 Торино 3:1 Палермо
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Палермо 1:1 Торино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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    Рейтинг: +45

    ск122 18 октября 2016, 20:38

    Льяич хорош

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    Рейтинг: +1560

    zarsm 17 октября 2016, 22:45

    Норм поворт в первом тайме)

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