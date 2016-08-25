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Грассхоппер - Фенербахче

25.08.2016, Четверг, 20:00 мск Цюрих, стадион Летцигрунд Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Грассхоппер - Фенербахче
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 18 августа, четверг 21:00 Фенербахче 3:0 Грассхоппер
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